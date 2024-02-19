ВСУ потеряли до 100 военнослужащих на Краснолиманском направлении

Суточные потери украинской стороны на Краснолиманском направлении составили до 100 человек. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Помимо живой силы, противник за сутки лишился на данном направлении танка, трех боевых бронированных машин, четырех автомобилей. Также ВС РФ поразили живую силу и технику неприятеля в районах Ямполовки и Червоной Дибровы.

Начальник пресс-центра рассказал об успехах наших сил ПВО. За сутки были сбиты 23 украинских беспилотника в районах Кременной и Калиновки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.