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В Белграде самолет при взлете задел огни ВПП и пробил до дыр фюзеляж

После посадки пассажиры были эвакуированы, пострадавших нет.
Анна Назайкина 2024-02-19 10:44:01
© Фото: moj_beo_grad_, Instagram* © Видео: moj_beo_grad_, Instagram*

Самолет, который должен был направляться в Дюссельдорф, в ходе вылета в Белграде врезался в осветительные приборы на ВПП, сообщается на сайте издания Tango Six.

В результате у борта пострадал фюзеляж, фото и видео с дырами в корпусе распространились в социальных сетях.

Как утверждается, воздушное судно начало взлет с середины взлетно-посадочной полосы и зацепило огни. После нескольких кругов самолет вернулся в аэропорт Белграда. Было отмечено, что самолет садился на высокой скорости.

Уточняется, что после посадки пассажиры были эвакуированы из самолета, пострадавших при авиационном происшествии нет.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской  и запрещена на территории Российской Федерации.

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