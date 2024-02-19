В Запорожье уничтожили агента СБУ, готовившего теракт против одного из политиков

В Запорожской области нейтрализовали украинского агента Виталия Дятленко, который собирался осуществить теракт против одного из политических деятелей Запорожья, заложив под его автомобиль самодельную взрывчатку. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ (ЦОС).

«Преступление планировалось совершить с применением самодельного взрывного устройства. Координировали деятельность и снабжали диверсанта взрывчатыми веществами сотрудники СБУ», - уточнили в ФСБ.

По данным службы, план Дятленко был своевременно раскрыт, силовики знали о готовившемся преступлении. Однако при проведении задержания диверсант оказал вооруженное сопротивление, вследствие чего был нейтрализован силовиками.

Службой было также опубликовано видео попытки осуществления теракта и задержания. На кадрах видно, как агент СБУ притворился инвалидом, чтобы заминировать машину запорожского политика.

Сообщается, что на месте также были обнаружены пистолет Макарова, патроны и гильзы. Среди гражданского населения и сотрудников полиции жертв нет. Далее будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.