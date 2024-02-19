Мотострелки 1430 полка на Запорожском направлении получили знаки «Гвардия»

Военнослужащим 1430 гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа (ЮВО) вручили нагрудные знаки «Гвардия». Рядовые, сержанты, прапорщики и офицеры получили награды на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции. Этот полк был сформирован чуть больше года назад.

«Каждый гордится этим. Наверное, только в годы Великой Отечественной войны было такое, что вновь сформированные полки получали почетное наименование гвардейских», - рассказал командир полка с позывным «Учитель».

Нагрудные знаки «Гвардия» символизируют высшую доблесть. Личный состав полка участвовал в подготовке оборонительных позиций на Запорожском направлении и одним из первых встретил летнее «контрнаступление» ВСУ.

«Для нас это очень важно, потому что это наши традиции. Мы понимаем и видим, что в нас верят, поддерживают, ждут нас дома с победой семья, родные, страна», - сказал после награждения стрелок с позывным «Мел».

Президент России в конце января присвоил почетное наименование «гвардейский» 1430 гвардейскому мотострелковому полку за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в ходе СВО.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.