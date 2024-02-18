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Захарова посмеялась над Кулебой, затянувшимся сигарой в прямом эфире

Видимо, в мюнхенском пакете помощи для Украины лежали сигары, пошутила Мария Захарова.
Игнат Далакян 2024-02-18 09:57:01
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла в своем Telegram-канале главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. Дипломат выложила видео с украинским министром иностранных дел, который затянулся сигарой в эфире новостного телемарафона.

«Видимо, в мюнхенском пакете помощи для Украины лежали сигары», - подписала видео Мария Захарова.

Напомним, что накануне глава внешнеполитического ведомства Украины на фоне выхода ВСУ из Авдеевки затянулся сигарой в эфире украинского телемарафона, в ведущий произнес: «Мы Вас чуем». Специалисты в киевской студии поспешили убрать Дмитрия Кулебу из кадра.

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