Захарова посмеялась над Кулебой, затянувшимся сигарой в прямом эфире

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла в своем Telegram-канале главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. Дипломат выложила видео с украинским министром иностранных дел, который затянулся сигарой в эфире новостного телемарафона.

«Видимо, в мюнхенском пакете помощи для Украины лежали сигары», - подписала видео Мария Захарова.

Напомним, что накануне глава внешнеполитического ведомства Украины на фоне выхода ВСУ из Авдеевки затянулся сигарой в эфире украинского телемарафона, в ведущий произнес: «Мы Вас чуем». Специалисты в киевской студии поспешили убрать Дмитрия Кулебу из кадра.