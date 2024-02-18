Участник разработки «Линзы» Артемьев рассказал о внутреннем устройстве бронемашины

Начальник отдела ГНИИИ военной медицины Министерства обороны РФ Никита Артемьев в эфире программы «Военная приемка» рассказал об особенностях внутреннего устройства медицинской бронемашины «Линза». Артемьев лично принимал участие в доработке автомобиле в зоне проведения специальной военной операции.

«Раньше был отдельный кунг и отдельная кабина, сейчас - единый объем. Это позволяет не только работать с раненными и пострадавшими, но и оперативно получить информацию от водителя об обстановке вокруг», - рассказал Артемьев.

Шесть сидячих мест в задней части машины могут быть сложены - таким образом на них можно установить носилки с раненным. На борту имеются разные варианты носилок для работы в разных условиях, в том числе и в условиях Крайнего Севера. Также машина оборудована источником электричества и системой фильтрации воздуха.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Испытания Оймяконом» на сайте телеканала «Звезда» и на «Звезде Плюс». В это выпуске съемочная группа отправилась в экспедицию Министерства обороны, чтобы проверить современные и перспективные автомобили - арктический автобус, медицинский эвакуационный броневик «Линза» и серийный «Камаз».