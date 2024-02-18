МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минобороны испытало бронемашину «Линза» в жестком климате Крайнего Севера

Эксперты оборонного ведомства проверили возможность двигателя машины выдерживать якутские морозы.
Алексей Курильченко 2024-02-18 12:20:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В рамках экспедиции на якутский Оймякон эксперты Министерства обороны провели испытания холодом медицинской бронемашины «Линза». Для этого разогретую машины оставляют на ночь с выключенным двигателем в месте, где температура может достигать -70 градусов. Кадры испытаний показала программа «Военная приемка».

«Мы начинаем проведение работ по оценке пусковых качеств автомобиля. Для этого полностью прогретый до рабочей температуры автомобиль мы глушим и оставляем до полного охлаждения», - рассказал руководитель экспедиции, заместитель начальника управления 21-го НИИИ военной автомобильной техники Министерства обороны РФ Михаил Дрофа.

Экспедиционная «Линза» оборудована большим количество различных датчиков, чтобы участники экспедиции могли отслеживать состояние машины в реальном времени. Наутро, когда все узлы «Линзы» остыли, начинаются испытания. Машина оборудована предпусковым подогревателем, который разогревает все жидкости. При этом эксперты отслеживают, чтобы нигде не образовалась течь - все трубки и прокладки должны выдерживать резкое сжатие и расширение из-за перепада температур.

В итоге, двигатель санитарной машины был успешно запущен и «Линза» успешно прошла испытание якутским морозом.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Испытания Оймяконом» на сайте телеканала «Звезда» и на «Звезде Плюс». В это выпуске съемочная группа отправилась в экспедицию Министерства обороны, чтобы проверить современные и перспективные автомобили - арктический автобус, медицинский эвакуационный броневик «Линза» и серийный «Камаз».

 

#испытания #Военная приемка #морозы #наш эксклюзив #оймякон #бронеавтомобиль «Линза»
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 