Минобороны испытало бронемашину «Линза» в жестком климате Крайнего Севера

В рамках экспедиции на якутский Оймякон эксперты Министерства обороны провели испытания холодом медицинской бронемашины «Линза». Для этого разогретую машины оставляют на ночь с выключенным двигателем в месте, где температура может достигать -70 градусов. Кадры испытаний показала программа «Военная приемка».

«Мы начинаем проведение работ по оценке пусковых качеств автомобиля. Для этого полностью прогретый до рабочей температуры автомобиль мы глушим и оставляем до полного охлаждения», - рассказал руководитель экспедиции, заместитель начальника управления 21-го НИИИ военной автомобильной техники Министерства обороны РФ Михаил Дрофа.

Экспедиционная «Линза» оборудована большим количество различных датчиков, чтобы участники экспедиции могли отслеживать состояние машины в реальном времени. Наутро, когда все узлы «Линзы» остыли, начинаются испытания. Машина оборудована предпусковым подогревателем, который разогревает все жидкости. При этом эксперты отслеживают, чтобы нигде не образовалась течь - все трубки и прокладки должны выдерживать резкое сжатие и расширение из-за перепада температур.

В итоге, двигатель санитарной машины был успешно запущен и «Линза» успешно прошла испытание якутским морозом.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Испытания Оймяконом» на сайте телеканала «Звезда» и на «Звезде Плюс». В это выпуске съемочная группа отправилась в экспедицию Министерства обороны, чтобы проверить современные и перспективные автомобили - арктический автобус, медицинский эвакуационный броневик «Линза» и серийный «Камаз».