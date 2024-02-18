Страна четырех сезонов: зачем российские туристы едут в Иран

Горы, моря, леса и пустыни. Страна четырех сезонов - так называют Иран. Только здесь, проехав с севера на юг, можно застать все времена года одновременно. Сейчас на берегах Каспия, в горах, в Тегеране, - настоящая зима, даже снег выпадает. В это же время на юге страны, на острове Киш в Персидском заливе, - зеленые пальмы, цветущие сады и в разгаре купальный сезон.

Сейчас основной поток российских туристов в Иран - это организованные экскурсионные группы. Они пользуются безвизовым режимом и не испытывают проблем с использованием банковских карт и оплатой гостиниц.

Программа знакомства с Ираном обычно строится с юга на север. Поездка начинается с самых красивых городов Персии. С древней столицы - города Шираза, известного своими парками и садами. Только там есть огромное розовое озеро, которое весной становится почти красно-алого цвета. Далее Йезд - центр зороастризма, где находится главный Храм огня.

Исфахан - жемчужина древней Персии, знаменитый своими народными промыслами и парфюмом. Это один из красивейших городов исламского мира и самый посещаемый туристами иранский город.

Оазис Кашан - древний город, с маленькими глиняными домами и узкими улочками. И, наконец, уже в самом конце поездки туристы добираются до столицы - большого и шумного Тегерана.

Ганбар Бехдад в туристическом бизнесе больше 20 лет и хорошо знает, как активно западная пропаганда работала против его страны, какие выстраивались преграды и как сейчас начинает меняться отношение к Ирану. В первую очередь у россиян.

Мы продолжаем свой рассказ про Иран и делимся с вами своими впечатлениями об этой стране. Сегодня, наверное, наш самый красивый репортаж. Поговорим про туризм и покажем все главные достопримечательности Тегерана, сверкающие дворцы шаха Пехлеви и невероятный стритфуд.

Почему иранские санатории считаются одними из лучших в регионе? Какие тайны хранят персидские ковры и какую расцветку предпочитают российские покупатели? Как они относятся к сухому закону и необходимости соблюдать дресс-код? Обо всем этом - в новом материале Ольги Беловой.