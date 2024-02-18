Сенатор Грэм предложил схему военной помощи Киеву взаймы или в обмен на недра

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил изменить условия предоставления военной и финансовой помощи Украине, так как по мнению политика, эта поддержка должна иметь некую материальную выгоду для США. По словам Грэма аналогичную позицию занимает и кандидат в президенты США Дональд Трамп.

«Я говорил с Трампом ранее на этой неделе о том, чтобы оформить помощь Украине в качестве кредита. Это была его идея, не моя», - приводит ТАСС слова политика, сказанные в эфире телеканала CBS.

Политик пояснил, что в США не все так благополучно сейчас страна имеет долг в $34 трлн, а «у Украины есть полезные ископаемые, у них много ресурсов». По словам Грэма Европа тоже не безвозмездно помогает Украине.

«Опять же, европейцы сделали $33 млрд из $50 млрд, которые они передают Украине, займом. Давайте сделаем это займом», - заявил сенатор.

Аналогичную прагматичную схему Грэм считает возможным применить и на помощь Израилю, так как у него «мощная экономика», и Тайваню, тоже «довольно богатой стране».

«Почему бы нам не предоставить заем этим трем союзникам на выгодных условиях? Пусть они вернут, когда смогут, если смогут», - отметил сенатор.

Напомним, что сенат США утвердил военную помощь Украине в размере 60 млрд долларов, но с согласованием в палате представителей вышла заминка: конгрессмены ушли на каникулы до конца февраля, фактически заблокировав на две недели поддержку ВСУ.