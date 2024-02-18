МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Гааге полиция применила слезоточивый газ для разгона беспорядков

Устроившие беспорядки в Гааге группировки граждан Эритреи бросали в полицию велосипеды, дорожные знаки и подожгли автомобили правоохранителей.
Дарина Криц 2024-02-18 02:02:01
© Фото: ТРК «Звезда»

В Гааге, Нидерланды, полиция применила слезоточивый газ в попытке успокоить разбушевавшуюся толпу - двух группировок из Эритреи, устроившие беспорядки в конференц-зале Opera. Инцидент произошел в субботу вечером, сообщает RT.

Недалеко от места происшествия протестующие подожгли автомобили полицейских. Вместе с этим, они бросили в стражей порядка крупные камни, велосипеды и дорожные знаки, фейерверки.

Также бушующая толпа разбила окна конференц-центра и пыталась проникнуть внутрь, но полиция защищала здание. Уточняется, что на место ЧП выехала пожарная команда, но она по неизвестным причинам покинула территорию.

Уточняется, что полиция с разрешения мэра Гааги Яна ван Занена правоохранители разогнали людей, применив слезоточивый газ. Он поручил ввести режим ЧП в районе происшествия. После в фургонах полиция начала увозить людей. При этом остается неизвестно, что послужило причиной начавшейся потасовки.

#в стране и мире #беспорядки #полиция #гаага #Эритрея #нидерланды #слезоточивый газ #эритрейцы
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 