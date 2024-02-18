В Гааге полиция применила слезоточивый газ для разгона беспорядков

В Гааге, Нидерланды, полиция применила слезоточивый газ в попытке успокоить разбушевавшуюся толпу - двух группировок из Эритреи, устроившие беспорядки в конференц-зале Opera. Инцидент произошел в субботу вечером, сообщает RT.

Недалеко от места происшествия протестующие подожгли автомобили полицейских. Вместе с этим, они бросили в стражей порядка крупные камни, велосипеды и дорожные знаки, фейерверки.

Также бушующая толпа разбила окна конференц-центра и пыталась проникнуть внутрь, но полиция защищала здание. Уточняется, что на место ЧП выехала пожарная команда, но она по неизвестным причинам покинула территорию.

Уточняется, что полиция с разрешения мэра Гааги Яна ван Занена правоохранители разогнали людей, применив слезоточивый газ. Он поручил ввести режим ЧП в районе происшествия. После в фургонах полиция начала увозить людей. При этом остается неизвестно, что послужило причиной начавшейся потасовки.