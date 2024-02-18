«Это фантастика»: какие новинки медицины показали на Форуме будущих технологий

Тщетность попыток Запада остановить развитие России - в очередной раз наглядно продемонстрирована на неделе в Москве, на Форуме будущих технологий. Он проводится ежегодно, и в этом году был посвящен перспективам развития медицины.

Хоть форум и называется технологии будущего, но экспонаты – уже реальные. Парализованные могут писать текст одним движением глаз, глухие - слышать, немые - говорить. Российские врачи уже способны создать протезы любой части тела, не отличающиеся по функционалу от «родных» органов. К примеру с бионической рукой музыканты могут снова играть на инструментах. А робот-хирург уже сейчас способен напечатать новую кожу прямо на теле человека - она не будет отличаться от кожи пациента ни по цвету, ни по структуре - можно даже загорать - и цвет кожи будет меняться. Для этого используется биопринтер, в который помещается шприц с материалом для будущей кожи. Обычно это клетки пациента, смешанные с гидрогелем.

И даже рак в скором времени можно будет победить - российские ученые вплотную подошли к созданию вакцины от онкологических заболеваний.

«Это какая-то фантастика, еще совсем недавно мы подобные вещи могли прочитать только в фантастических художественных произведениях, а сегодня это становится реальностью. Все эти направления сейчас только набирают силу, но, как ожидается, уже в недалеком будущем произведут настоящую революцию в медицине», - отметил президент России Владимир Путин.

Главное, подчеркивает Путин, чтобы фантастические технологии были доступны не только в Москве, но и в регионах. На развитии медицины в субъектах президент делает особый акцент. В этом году увеличится уровень поддержки медицинских организаций в селах и городах. Кроме того, весной повысят оклад медработникам и дополнительные выплаты специалистам первичного звена.

Как заявил Владимир Путин - в этом году финансирование первичного звена медицинских организаций по всей стране будет заметно увеличено. Большое внимание уделяется лечению онкологии и выявлению рака на первичных стадиях. По всей стране появляются новые онкоцентры - за пять лет их построено пятисот.

Подробности в сюжете Диааны Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».