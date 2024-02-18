Новый «Мюнхенский сговор»: чем запомнилась конференция по безопасности-2024

От громкого интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным продолжают расходиться круги на воде. На этой неделе американский журналист начал публиковать свои личные зарисовки и впечатления от Москвы и России. И его прогулки по столице и демонстрация того, как реально живут россияне в условиях санкций - набирают миллионы просмотров и десятки тысяч комментариев в соцсетях. И люди на Западе задают очевидные вопросы - получается их власти им врут?

А тем временем вся верхушка западной, так называемой элиты, на неделе собралась в Мюнхене, на конференцию, которая когда-то была серьезным мероприятием, где обсуждались вопросы мировой безопасности. Когда-то на форуме выступал и Владимир Путин, в далеком уже 2007 году, пытался предупредить мир о том, что не надо приближаться к российским границам и что мир должен быть многополярным.

Нынче же все напоминало сходку отъявленных русофобов, которые встретились, чтобы в очередной раз поддержать друг друга в борьбе с Кремлем и .... выпить за свободу.

И это не фигура речи. Под занавес конференции в Мюнхене прошла вечеринка под названием «Вечер свободы», на которой глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Чехии, экс-глава ЦРУ, премьер министр Баварии и братья Кличко на полном серьезе собрались чтобы «выпить против Путина». Ничего другого - как пить с горя - видимо уже не остается.

Интересно, что Зеленского при этом на вечеринку не позвали. Вся его функция на Западе - это работать пугалом и рассказывать, что Москва вот-вот захватит Украину, а потом и Европу. На Мюнхенской конференции Зеленский и вовсе представлял собой совершенно жалкое зрелище. То угрожал Штатам, что перестанет их считать стратегическими партнерами, то клянчил деньги, то неуместно шутил.

Подробнее в сюжете Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».