Kan: над авиалайнером Израиля в небе Сомали попытались перехватить контроль

Неизвестные злоумышленники попытали перехватить управление системой связи пассажирского самолета израильской авиакомпании El Al, который летел из Пхукета в Бен-Гурион. Инцидент произошел в районе Сомали. Как сообщает израильская радиостанция Kan, данный район, предположительно, контролируется хуситами.

«Пилоты EL Al были проинформированы об этой проблеме и получили указание использовать альтернативные средства связи в такой ситуации... Сбои не повлияли на нормальный ход полета благодаря профессионализму пилотов, которые использовали альтернативные средства связи, что позволило продолжить полет по запланированному маршруту», - цитирует радиостанция сообщение компании El Al.

На борту самолеты находилось 250 человек. До данным радиостанции, злоумышленники пытались увести самолет в другом направлении, но пилоты им не подчинились.