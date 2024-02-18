«Все в разы!»: чем удивили Путина уральские рабочие предприятий ОПК

На этой неделе суровый Урал, исторически ведущий индустриальный регион России - встречал Владимира Путина. Нижний Тагил и Верхняя Пышма – два города, которые посетил российский президент, и это то место – где сейчас, в глубоком тылу куется наша победа на передовой.

«Уралвагонзавод» - одно из самых известных оборонных предприятий в стране и мире, Путин посещает уже шестой раз, и каждая поездка наглядно показывает - как меняется производство, как наращивается темп выпуска продукции, как подстраиваются предприятия под нужды фронта. В первую очередь Верховному главнокомандующему показали сердце «Уралвагонзавода» - сборочный цех. Конвейер, где модернизируют танки, создают перспективные изделия, выполняют гособоронзаказ.

Глава государства осмотрел и готовую продукцию, в том числе флагманский танк спецоперации Т-90М «Прорыв». Интересно, что когда президенту показывали уже готовые к отправке в войска танки, конвейер и процесс производства - не останавливались ни на минуту. По словам Путина производство бронеавтомобилей выросло в три с половиной раза, производство танков - в пять, производство средств личной бронезащиты - в 10 раз. Растут темпы производства Т-90 Прорыв - лучшего танка в мире. Он придет на смену танкам Т-62 и Т-72.

«Хочу вас поблагодарить, как в таких случаях говорят, от себя лично и от наших ребят, которые используют вашу технику. Достойна самых хороших эпитетов. И Т-72 модернизированный, и Т-90. Знаю, что ваши бригады выезжают и в зону специальной военной операции, работают почти на линии соприкосновения, помогают нашим военнослужащим, восстанавливают технику. Здорово. Но и качество работы, конечно, очень хорошее. Т-90 «Прорыв», - лучший танк в мире. Вот без всякого преувеличения – и ребята наши говорят, танкисты, да и противник тоже признаёт – лучшая машина в мире», - отметил при посещении «Уралвагонзавода» Владимир Путин.

В эти дни президент вообще много общался с рабочими – и на «Уралвагонзаводе», и в Индустриальном парке «Станкомаш». Обсуждали самые разные вопросы – от подготовки кадров, и мер поддержки молодых семей до глобальных вопросов войны и мира.

Подробности в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».