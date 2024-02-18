Поставки БМП из ФРГ на Украину обернулись скандалом из-за экономии на броне

Боевые машины пехоты FFG APC, которые поступили на вооружение ВСУ из Германии, невозможно использовать в зоне боевых действий из-за слабой брони. Речь идет о 66 БМП примерно на 40 млн евро, которые потрачены впустую. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на расследование Bild.

«Вопреки названию "боевая машина пехоты" они непригодны для развертывания на фронте или для использования в боевых условиях на Украине. Причина: их броня слишком слаба. Поставляемые на Украину машины не имеют противоминной и осколочной защиты от артиллерийского, ракетного и минометного огня», - выяснили эксперты.

Оказалось, что Германия отправила ВСУ бронетехнику с защитой только от стрелкового огня. Эксперты считают, что это скандальная ситуация.

«Если выяснится, что на Украину был поставлен только легкобронированный вариант, это будет кристально чистый скандал с закупками. Экономия здесь достигалась ценой человеческих жизней», - заявила профессор Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

Источники в бундесвере не исключают, что речь идет о мошеннической схеме, в которой Германия - тоже пострадавшая сторона, так как платила за БМП как за технику с мощной броней по 600 000 евро за штуку, переплатив минимум в трое. Общие расходы на партию в 66 штук БМП составили в 40 млн евро. Есть вопросы и к документам на поставленную бронетехнику: вместо Германии БМП для Украины почему-то собрали в одной из стран Ближнего Востока.

Напомним, что Германия активно поставляет вооружение и боеприпасы ВСУ, в том числе танки Leopard.