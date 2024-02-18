Огонь, кровь и печенье: как на Украине 10 лет назад начался госпереворот

Киев. 10 лет назад. В этот момент еще казалось, что это просто еще одна акция протеста. Мирная, похожая на большой фестиваль. Ноябрь 2013 года - людей зовут к монументу независимости, «с собой зонтики, кофе и хорошее настроение». С этого поста киевского журналиста и принято отсчитывать начало кровавого государственного переворота на Украине. Это призыв выйти на улицы в знак несогласия с решением руководства страны - не подписывать договор об ассоциации с Евросоюзом.

«Торговля с ЕС была приличной по объему, но она давала нам большой дефицит, мы торговали себе в убыток на 10 миллиардов евро. Поэтому мы принимали абсолютно продуманное, оправданное решение, которое вызвало страшное недовольство наших западных, так называемых, партнеров», - рассказал премьер-министр Украины (2010 - 2014 гг.) Николай Азаров.

Премьер-министру Азарову ответили на площади Незалежности - хотим кружевные трусики и ЕС. Сначала в центре Киева собралась толпа из пары тысяч человек, состоящая большей частью из студентов и лидеров оппозиции. Постепенно их становилось все больше. Майдан превратился в место где Киев… тусовался. Лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов тоже выступал на майдане. И шутил над ним - тогда это еще можно было.

«Тогда еще было можно шутить, хотя уже было страшненько. Когда я вышел, я сказал слова, говорю люди добрые. А вы знаете, что российский десант высадился в Борисполе? Вся толпа - Да. Так вот российский десант это мы. И больше никакого не будет. И смех, и радость. Валя Петриченко, мой коллега, сказал - Россия, Белоруссия и Украина только вместе. Только так выживем. Только так прорвемся. И тогда еще этому хлопали. То есть мы те слова, которые нужно было сказать. А что было потом? Я хотя бы попытался», - рассказал музыкант.

Очень скоро так говорить стало опасно. Мирный протест превратился в стихийное бедствие. Появились многочисленные приезжие националисты с Западной Украины и из Полтавской области. Столкновения с милицией становились все ожесточеннее.

В Киев перебросили отряды милицейского спецназа - «Беркут». Среди них был и молодой майор, командир взвода Дмитрий Собына, вступивший в ряды специального подразделения после службы в армии. «Беркуту» запретили использовать оружие, серьезно ограничили применение силы - командиры понимали, что они под прицелами сотен камер.

«Журналистов было вообще куча, и все была построено на том, чтобы поймать картинку. То есть вперед выводились сначала старики, какие-нибудь бабушки, женщины, они там тебе что-то втолковывали - переходите на нашу сторону, давайте дружить. А за их плечами в это время майдановцы кидали в тебя кирпич, коктейль Молотова и после того, как начинали двигаться вперед, получается, первыми бабушки попадали», - рассказал офицер.

И тут же картинка для оппозиционных СМИ рисовалась отлично. «Беркут» избивает мирных граждан, бабушек с иконами. А то, что за ними стоят радикалы, смывалось, бралась картинка «Беркут и бабушки».

Именно так для всего мира создавалась нужная картинка - безобидные старики с кастрюлями на головах, девушки с цветами и смешными плакатами.

«Беркут» понимал - они столкнулись с хорошо организованным, хорошо экипированным противником, причем превосходящим милицию по численности. И в отличие от «беркутовцев», те люди, что собрались на Майдане, получили приказ действовать с максимальной жестокостью.

«Мы опять встали, нас снова начали забрасывать коктейлями Молотова. У меня на бронежилет попало, брови сгорели, гортань сгорела. То есть я успел пару раз вдохнуть огонь, и оно очень тяжело тушится. По тебе течет огонь, ты орешь. Ты пытаешься его сбить, уже тебе не интересно ничего. А если еще вдохнул, то вообще паника. Но ничего, потихоньку восстановился. Обожженное зажило, брови новые выросли, нормально», - рассказал Собына.

Начались жестокие уличные бои. В горящие покрышки протестующие лили воду, смешанную с селитрой - получался едкий черный дым. Заливали полицию перцовыми баллончиками - прямо под противогазы. Били палками и арматурой.

В это время среди тех, кто противостоял Майдану был Дмитрий Василец. Это сейчас он известен как политик и журналист - а тогда в 2014 году был обычным киевлянином. Занимался бизнесом в IT-сфере, а на майдан попал из любопытства и сразу понял, это не просто мирный протест - все направлено на то, чтобы раскачать ситуацию, вывести на столкновения и жертвы.

«Во первых, мы киевляне, смотрим на это дело, как на плохо инсценированную попытку свержения власти против Конституции, и столкновения с полицией нас не устраивают. И то, что сделали в центре города, это просто позор. И есть масса других методов, каким образом воздействовать на политическое поле», - рассказал Василец.

Так зарождалось движение Антимайдана - оно состояло из тех людей, кто понимал, к чему могут привести протесты в Киеве. И кто видел, насколько беспринципно западные политики пользуются площадкой Майдана, в открытую призывая к свержению законной власти на Украине. Сейчас этих людей - тех кто остался на свободе - преследует власть, фактически в собственной стране они на положении преступников, просто потому, что говорят правду

«Мы начали все четче осознавать, что главный заказчик и дирижер всего этого бардака, в конечном итоге это были посольства Большой семерки, потому что дипломаты, различные политики, они были на Майдане постоянно. Мы видели постоянные заявления со стороны посольств Большой семерки, что ни в коем случае не трогайте митингующих, ни в коем случае не трогайте», - рассказал Василец.

Президенту Януковичу даже звонил тогдашний вице-президент Джо Байден и требовал убрать «Беркут» с улиц, авсех задержанных боевиков немедленно выпустить. Иначе санкции. Но самым показательным был визит на Украину только что назначенного помощника госсекретаря Виктории Нуланд в декабре 2013 года. Вместе с американским послом Джеффри Пайеттом она раздавала протестующим печенье.

Вся эта сцена по сути выглядит как венец американской внешней политики. США прямо показали, - Белый дом поддерживает государственный переворот. Уже через пару дней Нуланд заявила, что с 1991 года власти Америки выделили на развитие демократии на Украине пять миллиардов долларов. Они режиссировали протест против законной власти. Но даже тогда казалось, что шансы разойтись миром еще есть. Власть была готова на уступки, большинство людей на Майдане обострения не хотели. И в этот поворотный момент в украинской истории, на Майдане гремят выстрелы.

Ровно 10 лет назад, 18 февраля 2014 года. Милиционеры отступают под натиском протестующих и тут по ним открывают огонь. Неизвестные снайперы сделали несколько выстрелов в правоохранителей, потом начали убивать активистов.

В результате кровопролитных столкновений погибли более ста человек - это были первые жертвы страшного государственного переворота. Фактически сотни тысяч украинцев погибают из-за него и все эти 10 лет - только уже на фронте. Тогда сразу после обострения ситуации на Майдане к российскому президенту обратились власти США. Попросили воздействовать на Януковича, чтобы он не задействовал войска против протестующих. Москва пошла навстречу. Янукович в итоге подписал с лидерами оппозиции соглашение об урегулировании ситуации. Главные условия - до конца года будут перевыборы президента. Оппозиция складывает оружие, а силовики уходят из центра Киева. Но Вашингтон нарушил договоренности.

«В этот же момент к нам обратились американские партнеры, они попросили нас, чтобы мы сделали все, я сейчас говорю почти дословно, просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации. Мы сказали: хорошо. Через день был совершен государственный переворот», - заявил президент России Владимир Путин.

Как только милиция оставила центр города, административные здания захватили боевики. О том, что был какой-то договор с властью, выполнение которого гарантировали страны Запада - никто даже и не вспомнил. Зато помнит Россия - говорит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Майдан показал, насколько опасно доверять Америке и Европе.

«Мы делали столько уступок, жестов доброй воли, как президент напомнил, что уже исчерпан лимит этих жестов. С их стороны мы видели на наши добрые дела другие жесты на одной руке», - заявил Лавров.

Украинский президент вынужден был бежать из страны. А в Киев пришла новая власть. Которая начала сводить счеты с теми, кто противостоял Майдану. Методы остались те же, какие были на площади Независимости.

«Вы видели, как львовский Беркут на колени поставили, а в это время их родных и близких возле сцены держали в заложниках и обещали отрезать голову, если они не сделают то, что им приказывают. И куда деваться, они встали на колени. В свое время, уже под конец Майдана львовянам с телефонов жен, родственников звонили и говорили - если вы сейчас не бросите оружие, не вернетесь во Львов, мы ваших родственников уничтожим», - рассказал Дмитрий Собына.

Дмитрий Василец, который попытался бороться с русофобией и разжиганием национальной розни, то есть с тем, что при новой власти стало в порядке вещей, был арестован.

«Забежали и в семь утра меня, как суперопасного террориста арестовали. Это какая-то спецоперация была службы безопасности. Поэтому, глядя на это, я, конечно же, не мог представить, почему я поначалу думал, что это какая то ошибка. Я еще не понимал до конца, что страна 14-го года перешла под гибридную оккупацию. Я по наивности думал, что если не нарушать закон, то посадить никто никого не может», - рассказал Василец.

Он провел в заключении два года и три месяца. Потом апелляционный суд отменил приговор. Впрочем, Служба безопасности Украины до сих пор охотится на Дмитрия Васильца - недавно была опубликована информация, что его подозревают в «захвате государственной власти». Киевский режим планомерно уничтожает всех, кто может высказать другую точку зрения. Да и в принципе тех, кого заботит судьба государства. За 10 лет после Майдана от Украины фактически остались руины, которые только напоминают о том, что здесь когда-то была большая и богатая страна.

«Украина столкнулась с тем, что ей стали управлять люди, которым сама Украина не нужна. ВВП снизился значительно, реальная промышленность упала в два раза. Продолжительность жизни уменьшилась значительно. Снизилась рождаемость в два с половиной раза. Население Украины сократилось примерно в два раза. Было там 42 миллиона человек, сейчас с трудом насчитывается 18-19 миллионов», - рассказал Азаров.

Это страшные цифры и страшная катастрофа, которую прямо сейчас переживает Украина. Получается, что в год страна теряла по два миллиона человек. Молодое поколение бежит из страны. Такими темпами к 20-летию Майдана не станет ни украинцев, ни Украины. Как тут не вспомнить, как уверенно говорил Порошенко, что уничтожит жителей Донбасса в 2014 году.

«У нас работа будет, у них - нет! У нас пенсии будут, у них - нет! У нас поддержка детей, пенсионеров будет - у них нет! У нас дети пойдут в школы и детские сады, а у них они будут сидеть в подвалах!», - заявил Порошенко.

Революция достоинства уничтожает страну. Закачивается тотальная распродажа стратегических портов и предприятий за рубеж американцам, продается даже плодородная земля - совсем как в Великую отечественную, когда Гитлер вывозил украинский чернозем на запад. Только сейчас это делают свои же.

«Независимости Украины не осталось. Там еще до переворота февраля 2014 года, начиная с Майдана, а то и раньше, сидели в большинстве ведомств, включая Службу безопасности Украины, американские и британские советники. Сейчас это стандартная, никого не удивляющая практика. Сидят, смотрят, чтобы деньги не воровали, хотя воровство никто никогда не остановит», - заявил Сергей Лавров.

Ситуация на фронте вся тяжелее: отчетливее видно, как российская армия перемалывает ВСУ. У Киева на исходе и солдаты и оружие. Лихорадочная смена главнокомандующего ВСУ еще сильнее подчеркивает панику, которая царит в киевской верхушке. При этом сам Зеленский, судя по всему, теряет связь с реальностью. Он отказывается проводить президентские выборы. Уже сейчас его можно назвать диктатором, который захватил власть в собственной стране. И весь этот кошмар, что происходит на Украине, результат того самого внешне безобидного протеста, который начался в Киеве 10 лет назад.

Вадим Степанцов не только выступил на майдане. Он потом сложил про него песню, будто понимая, что будет с Украиной. Она называется «Бог покинул Украину».