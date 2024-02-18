Капитан ВС РФ Пивоваров вывел роту из окружения, вызвав огонь «Градов» на себя

Командир мотострелков капитан Олег Пивоваров вывел из окружения роту, вызвав огонь «Градов» на себя. Молодой офицер за мужество и героизм удостоен высшей награды - звания Герой России. Золотую звезду герой отвез матери в Симферополь, снова вернулся на передовую и рассказал про свой подвиг для специального Telegram-канала Министерства обороны России «Герои спецоперации Z».

«Мы попали в окружение, находились в лесополосе, противник зашел на БТРах и танках в тыл, и по лесополосе подходила пехота противника. Мы встали в круговую оборону, дошло до прямого контакта с противником. Когда уже кончались боеприпасы, нечем было отстреливаться, принял решение вызвать огонь на себя», - рассказал, как развивались события Олег.

Он пояснил, что ему всего 24 года, и многие его подчиненные гораздо старше, некоторые в два раза, с опытом участия в военных действиях.

Но молодому офицеру удалось завоевать авторитет бойцов, и поэтому когда он отдал команду на отход на более выгодные позиции, солдаты хотели остаться с ним до конца, понимая, что он хочет спасти их, рискуя своей жизнью.

«Бойцы с первого раза не послушались: командир, мы с тобой. Я повторил, что приказываю. Они приказа послушались. Первая часть вышла из лесополосы в поле. Я вышел на командование и попросил вызвать огонь на себя», - пояснил капитан.

Командование одобрило план молодого офицера. По лесополосе ударила «пакетом» «Градов» наша артиллерия. Из наших бойцов никто не пострадал - все знали, что сейчас будет удар, и находились окопах, траншеях. Для противника артудар стал полной неожиданностью. Капитан Пивоваров дал команду выйти из леса второй части своего отряда, повторно вызвал огонь на себя и после этого вышел последним из опорного пункта.

Офицер признался, что, вызывая огонь артиллерии на себя, думал только об одном - если не получится задуманное, то надо как можно больше забрать с собой противника, а когда люди вышли, «было проще вызывать».

Золотую звезду Героя России Олегу Пивоварову вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу.