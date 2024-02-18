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В работе Telegram произошел массовый сбой

Пользователей мессенджера «выкинуло» из приложения.
Алексей Курильченко 2024-02-18 14:28:01
© Фото: Thomas Trutschel, photothek, Globallookpress

В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой. Проблемы с доступом начались примерно в 14 часов по московскому времени.

Судя по сообщениям пользователей сервиса Downdetector, проблемы с работой Telegram наблюдаются во всем мире. Большинство людей жалуются на работу мобильного приложения и невозможность соединиться с серверами.

Пользователи не могут отправить сообщения, а некоторых «выкидывает» из приложения. Попытка вернуться в свой аккаунт результатов не приносит - Telegram не присылает SMS для авторизации. Web-версия мессенджера тоже не работает.

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