В работе Telegram произошел массовый сбой

В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой. Проблемы с доступом начались примерно в 14 часов по московскому времени.

Судя по сообщениям пользователей сервиса Downdetector, проблемы с работой Telegram наблюдаются во всем мире. Большинство людей жалуются на работу мобильного приложения и невозможность соединиться с серверами.

Пользователи не могут отправить сообщения, а некоторых «выкидывает» из приложения. Попытка вернуться в свой аккаунт результатов не приносит - Telegram не присылает SMS для авторизации. Web-версия мессенджера тоже не работает.