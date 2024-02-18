Тверской театр дал в Москве спектакль в поддержку участников СВО

В рамках всероссийского проекта «Поет Россия Армии Победу» Тверской академический театр драмы показал 17 февраля на сцене Центрального Дома Российской Армии (ЦДРА) театральную версию поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин». Этот спектакль в постановке Александра Сафронова является одним из лучших в репертуаре Тверского театра драмы.

Тверской театр драмы одним из первых в стране отреагировал на сложные геополитические вызовы Российской Федерации. Уже в начале 2022 года на большую сцену вернули спектакль «Вечно живые» Виктора Розова в постановке главного режиссера театра Александра Павлишина. Также в самом театре заработал проект «Письмо солдату». Зрители и гости театра получили возможность перед и после спектаклей написать добрые пожелания, слова поддержки и участия героям спецоперации.

В театре регулярно проводят благотворительные показы спектаклей для детей и жен военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции. Так, на большой сцене театра прошел благотворительный показ фильма Александры Франк «Донбасс. Дорога домой» и общение зрителей с автором. В Твери выступал с гастролями Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М. М. Бровуна. К 23 февраля также готовится уникальный выставочный фотопроект, который посвящен воинской доблести современных героев.

Проект «Поет Россия Армии Победу» стартовал в 2023 году. Он проводится ЦДРА с целью выражения поддержки российским военнослужащим, которые принимают участие в специальной военной операции, демонстрации консолидации, единства граждан Российской Федерации в этом патриотическом настрое. Традиционно зрителями выступлений творческих коллективов из регионов становятся военнослужащие и их семьи.