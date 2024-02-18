Военнослужащий Мехтиев изобрел незаметную для дронов врага полевую печь

Военнослужащий Центра боевой подготовки изобрел важную вещь для солдатской жизни, особенно в зоне специальной военной операции - полевую печь, незаметную для дронов противника. Тепловизионные камеры врага ведут разведку круглосуточно, выявляя даже тщательно замаскированные позиции. Чтобы не выдать себя ночевать приходится в окопе при минусовой температуре. В блиндажах выручают «буржуйки», их поставляют на передовую с начала спецоперации. Но на первой линии излучаемое ими тепло может выдать позицию.

Военнослужащие 333-го Центра боевой подготовки решили кардинально изменить ситуацию и сделали печь с низкой тепловой заметностью. Все дело в специальном термонаполнителе - глине особого сорта

«Получается глина и она находится в металлической колбе со всех сторон. Она не боится ни ударов, ни повреждений, ни дождя, ни снега», - рассказал автор изобретения Шахин Мехтиев.

Разработку заметили специалисты Главного управления боевой подготовки, они и курируют изобретательскую деятельность в войсках. Помимо обогрева в такой печи можно готовить пищу - для этого оборудован специальный выдвижной механизм.

В российских подразделениях в зоне СВО еду, как правило, готовят в стационарных печах и полевых кухнях, расположенных в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения. Затем провизию отвозят на передовую. Инновационная печь способна единовременно приготовить 18 килограммов еды. Для роты маловато, но взвод накормить вполне реально. Перед готовкой еду упаковывают в рукава для запекания. В меню - картошка, гречка и рис с мясом. Также эта печь подходит для приготовления армейского ржаного хлеба, других хлебобулочных изделий и даже пирогов.

Многоцелевая печь сделана по принципу тандыра. Для демонстрации мобильности на полигоне под Нижним Новгородом ее грузят на тягач и перевозят в другой блиндаж.

Еще одно преимущество печи заключается в ее незаметности для тепловизоров. Вытяжку печки можно вывести на несколько метров и оператор дрона увидит лишь слегка светлое тепловое пятно. Даже голова человека в инфракрасном спектре заметна больше.

После прогрева гофру вытяжки отсоединяют, а глина внутри печи еще несколько часов будет отапливать блиндаж. Завершив испытания на полигоне, военные рационализаторы планируют устроить боевое крещение многофункциональной печи на передовой в зоне спецоперации.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов