Sun: в джунглях Мьянмы нашли ультраредкий Lamborghini Aventador

В джунглях Мьянмы обнаружили ультраредкий спорткар Lamborghini Aventador стоимостью примерно 300 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщил британский таблоид The Sun.

«Ценный ультраредкий суперкар был найден поврежденным и заброшенным глубоко в тропическом лесу Азии», - цитирует RT издание.

Отмечается, что у спортивного автомобиля были выбиты стекла. Сам суперкар был припаркован в лесу, а осколки лежали внутри салона.

Местные жители предположили, откуда в джунглях мог появиться Lamborghini. Согласно одной из версий, автомобиль принадлежал богатой семье, которая заработала состояние незаконным оборотом наркотиков. По словам местных жителей, повстанческая группировка ликвидировала синдикат в 2023 году и конфисковала имущество семьи, включая дорогой автомобиль.

Lamborghini Aventador может разгоняться от 0 до 60 миль в час всего за 2,8 секунды и имеет мощность двигателя 552 кВт/750 л.с. Ультраредкий спорткар имеет максимальную скорость 217 миль в час. В мире существует всего 600 экземпляров.

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