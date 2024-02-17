Бойцы службы ГСМ показали, как ночью доставляют топливо на позиции наших военнослужащих

Специалисты службы горюче-смазочных материалов (ГСМ) развернули целую сеть мобильных пунктов заправки, баз хранения и перекачки всех видов топливо, чтобы снабжать бойцов «Западной» группировки войск на Купянском направлении. Кадры работы бойцов снабжения опубликовало Минобороны России.

Тыловые подразделения ведут круглосуточную работу по материально-техническому обеспечению (МТО) наших войск в полевых условий. Подразделения МТО, как кровеносная система, обеспечивает всем необходимым бойцов ВС РФ на передовой. За тыловыми подразделениями враг ведет охоту днем и ночью, намереваясь помешать доставить к линии соприкосновения боеприпасы, ГСМ, продукты и питьевую воду: беспилотники ВСУ постоянно следят за передвижениями подразделений тыла, а разведка старается вычислить их маршруты движения, которые постоянно изменяются.

О специфике работы специалистов ГСМ рассказал начальник пункта заправки отдельного батальона материального обеспечения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Иса. Как отметил боец, без их работы бойцы передовой не смогли бы продолжить выполнять поставленные задачи.

«Без топлива не будет ничего. Не будут ездить машины, не будет передвигаться личный состав, невозможно будет ничего сделать, невозможно будет стрельнуть из артиллерийского орудия», - сказал Иса.

Специалист рассказал, что прибытию бойцов ГСМ всегда рады, каждый раз, когда танкисты, артиллеристы, водители грузовиков и санитарных машин вовремя получают горючее для своих машин, жмут руку и благодарят бойцов. Передача топлива осуществляется в два экипажа: машину едут друг другу навстречу, чтобы как можно быстрее доставить бензин подразделениям.

«Самое сложное – это прятать технику от врага, обеспечивать заправки именно в ночное время суток, чтобы враг не мог нас заметить, ну и доставлять топливо как можно ближе», - заявил Иса.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета САУ 2С1 «Акация» добровольческого отряда «Барс». Бойцы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Угледарском направлении, после чего замаскировали боевую машину и покинули боевую позицию.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.