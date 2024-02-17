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Трое моряков погибли от отравления трупным запахом рыбы в Абхазии

Трое моряков насмерть отравились из-за трупного рыбного запаха, еще четверо пострадали, их отвезли в больницу.
Анастасия Бобылева 2024-02-17 06:19:01
© Фото: Jochen Tack httpimagebroker.com#search Globallookpress

В Абхазии трое моряков с турецкого рыболовного судна отравились трупным запахом рыбы. Еще четыре человека с судна оказались в реанимации.

Турецкий сейнер причалил в пятницу 16 февраля к курорту Пицунда. Как пишет 360 со ссылкой на республиканский Минздрав, моряки вынесли товарищей на носилках. После этого пострадавших увезли в реанимацию Гагрской центральной больницы.

Трое из них подключены к кислороду, для одного пострадавшего потребовался аппарат искусственной вентиляции легких. Тела погибших рыбаков доставили в морг.

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