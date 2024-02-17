Политолог Перенджиев: фон дер Ляйен нужна США для столкновения Европы с Россией

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе со «Звездой» предположил, что отклонение канцлером Германии Олафом Шольцем кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост генсека НАТО может быть связано с желанием США в дальнейшем столкнуть Европу с Россией.

«Шольц действительно опасается, что у фон дер Ляйен не будет осторожной позиции, ведь несмотря на то, что и (генсек НАТО Йенс - Прим.ред.) Столтенберг и Расмуссен (экс-генсек альянса - Прим.ред.) занимали недружественные позиции к России, на определенном этапе они высказывались за нежелание прямого столкновения РФ и НАТО», - сказал Перенджиев.

Эксперт также предположил, что Олаф Шольц подозревает, что фон дер Ляйен нужна будет США для того столкнуть именно Европу с Россией.

«То есть продолжить прокси-войну с Россией, но уже руками европейцев после того, когда наступит поражение Украины. Кандидатура (Урсулы фон дер Ляйен - Прим.ред.) штатовская, и Шольц понял, что речь идет о том, что формально может быть столкновение между Россией и НАТО, но воевать будет европейское НАТО, а США там не будут», - считает специалист.

Он также предположил, что именно Германии и придется возглавить НАТО в дальнейшем возможном столкновении НАТО с Россией.

Ранее немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС сообщило, что Шольц не допустил выдвижения Урсулы фон дер Ляйен на пост генсека НАТО из-за ее антироссийской позиции, его фаворитом является премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

С точки зрения канцлера Германии, фон дер Ляйен слишком критично настроена по отношению к Москве - в долгосрочной перспективе это может сказаться негативно. Зато у Рютте поддержка сильно растет, утверждает издание, решение по кандидатуре на пост планируют принять до июня.