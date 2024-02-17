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Российские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении

За сутки потери противника составили до 360 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, 12 автомобилей и одна боевая машина РСЗО «Град».
2024-02-17 13:10:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Подразделения «Южной» группировки войск российской армии улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

За сутки было нанесено поражение живой силе и техники пяти бригад противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, Богдановка, Клещеевка, Курдюмовка и Невельское Донецкой народной республики. Также были отражены четыре атаки штурмовиков ВСУ в районе Георгиевки, Ленинского и Новгородского в ДНР.

Потери противника составили до 360 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, 12 автомобилей и одна боевая машина РСЗО «Град».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#Минобороны РФ #спецоперация #Донецкое напраавление #Улучшение положения
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