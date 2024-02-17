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Опубликованы кадры массового ДТП с пострадавшими детьми на северо-западе Москвы

В результате столкновения трех машин пострадали пять человек.
Алексей Курильченко 2024-02-17 12:44:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На улице Народного ополчения на северо-западе Москвы произошло столкновение трех легковых автомобилей. В результате пострадали пять человек, включая трех детей. Телеканал «Звезда» публикует кадры с места аварии.

По данным прокуратуры Северо-Западного административного округа столицы, столкновение совершил водитель белой «Мазды», когда выезжал с прилегающей территории. Судя по номерам, белый автомобиль зарегистрирован в Киргизии.

Сотрудники прокуратуры на данный момент устанавливают все обстоятельства аварии.

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