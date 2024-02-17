Эксперт Лямин рассказал, чем новые системы ПВО Ирана отличаются от предшественников

Военный эксперт Лямин в разговоре со «Звездой» объяснил цели создания Ираном систем ПВО «Арман» и «Азарахш» и рассказал, с какими аналогами в мире можно сравнить новые прототипы Ирана.

Эксперт рассказал, что зенитный ракетный комплекс «Азарахш» создали на базе американских ракет AIM-9 Sidewinder. Это управляемые ракеты малой дальности класса «воздух-воздух». Иран создал систему ПВО, вмонтированную в небольшие мобильные грузовики. Как отметил Лямин, комплекс получился бюджетным, и его можно производить в больших количествах

«Основная новика "Азарахша" (в переводе с иранского "молния") заключается в наличии инфракрасной головки самонаведения, то есть она отошла от своих предшественников. Предполагается, что эта головка позволит лучше игнорировать помехи, и таких ракет можно выпустить много для уничтожения тех же самых дронов. Проще говоря, перехватывать дешевое дешевым», - подчеркнул военный эксперт.

Что же касается противоракетного комплекса «Арман», то он стал дальнейшим развитием ЗРК «Хордад-15». «Арман» объединил в себе как пусковую установку, так и радиолокационную станцию (РЛС): «Хордаду» же требовался сопровождающий грузовик, несущий на себе комплекс РЛС.

«Данный комплекс уже ранее показывался и даже принимал участие в учениях. Это ЗРК средней дальности: до 120 километров, и представляет собой дальнейшую эволюцию "Хардада". Объединение установки с РЛС на одной платформе повысит мобильность и скорость развертывания комплекса: Иран заявляет, что "Арман" подготавливается к работе за три минуты», - отметил эксперт.

Лямин сравнил «Арман» с российским «Буком», однако дальность работы иранской ЗРК оказалась выше за счет общих габаритов техники: для установки РЛС вместе с пусковой установкой потребовался большой грузовик. А «Азарахш» эксперту напомнил американский комплекс Chaparral. Что же касается ТТХ машин, то здесь все будет зависеть от установленных ракет.

«США в свое время также поставили свои "аимы" (ракеты AIM-9) на гусеничную платформу. Насколько "Азарахш" хороша - это вопрос практики и того, насколько хорошо они смогли модернизировать американские ракеты. Но идея не нова и получает сейчас развитие из-за обилия дронов на театрах боевых действий, для них как раз отлично использовать недорогие ПВО малой дальности», - подытожил Лямин.

Иран при участии министра обороны Мохаммада Аштиани сегодня провел презентацию системы ПВО «Арман» и системы ПРО «Азарахш». Глава иранского военного ведомства назвал новые системы «важнейшими достижениями оборонной промышленности» страны и подчеркнул, что ракетные комплексы способны поражать и уничтожать цели в кратчайшие сроки.