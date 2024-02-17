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Поезда МЦД-2 в Москве задерживаются из-за обрыва контактного провода

Обрыв проводов случился на станции Перерва.
Игнат Далакян 2024-02-17 11:38:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Пригородные поезда, включая МЦД-2, в сторону Москвы и Московской области задерживаются из-за обрыва контактного провода. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

«Сегодня в 09:42 на станции Люблино Курского направления МЖД по техническим причинам совершил вынужденную остановку пригородный поезд №6449 Нахабино-Серпухов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пропуск других поездов на период оказания помощи осуществляется по соседним путям.

Известно, что обрыв проводов случился на станции Перерва, который является остановочным пунктом Курского направления Московской железной дороги в Москве и станцией линии МЦД-2.

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