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NYT: за взрывами на газопроводе в иранском Боруджене стоит Израиль

По мнению аналитиков, эта атака является эскалацией «теневой войны» между Израилем и Ираном.
Игнат Далакян 2024-02-17 11:29:01
© Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Globallookpress

За атакой на крупнейший газопровод в Иране стоит Израиль. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на неназванные официальные лица из Соединенных Штатов.

«На этой неделе Израиль совершил тайные атаки на два крупных газопровода внутри Ирана, нарушив подачу тепла и газа в провинции с миллионами людей», - говорится в материале со ссылкой на двух западных чиновников и военного стратега, связанного с иранским Корпусом стражей исламской революции.

Американская газета опросила нескольких аналитиков. По их мнению, эта атака является эскалацией «теневой войны» между Израилем и Ираном.

Взрыв на главной линии газопровода в городе Боруджен Ирана прогремел 14 февраля. В результате инцидента прекратилась подача газа в другие области страны.

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