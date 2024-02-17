Артиллеристы ВС РФ показали маскировку гаубицы «Мста-С» от вражеских дронов

Продвигаться нашим бойцам на Краснолиманском направлении помогают авиация и артиллерия. Пехота идёт вперед после массированных ударов по вражеским позициям. Подробности в репортаже Алины Пчелинцевой.

Прикрыть бойцов ВС РФ готовится экипаж самоходной гаубицы «Мста-С». Все установки - дальность, угол - получены. Командир орудия передает их наводчику, и раздается выстрел.

«Практически все дни они находятся на огневой позиции. Поражают цели достаточно различные: вплоть от пулеметного расчета, заканчивая ударами по танкам точными выстрелами», - сообщил командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи с позывным Енисей.

У наводчика особая роль. При малейшей ошибке при установке прицела или расчете угломера снаряд может отклониться от цели.

«Работа наводчика очень ответственная, поскольку нужно вовремя всегда сориентироваться на местности и навести орудие на точку наводки. Потому что нашим парням на "передке", на нулевой линии всегда нужна помощь. Эмоции колоссальные, когда поражаем цель, это сильно повышает боевой дух», - рассказал старший наводчик с позывным Шары.

Самоходную гаубицу перемещают в укрытие. Находиться на открытых позициях опасно: за нашей артиллерией постоянно «охотятся» вражеские дроны. Для большей безопасности расчета и орудия бойцы установили антидроновые сети. В случае, если вражеский беспилотник попытается прорваться на позицию, он запутается в них.

«Машина у нас обварена по бокам и сверху. Внутри стоит металлическая сеть, сверху - маскировочная. Выполняет функцию защиты и маскировки. В случае сброса, снаряд падает на сеть и не долетает до машины», - рассказал командир гаубицы с позывным Баул.

Но порой все же незваные гости залетают, говорят бойцы. Сбивали дроны-камикадзе, разведчиков и «Бабу-Ягу». Последний опасен тем, что летает по ночам. Заметить его без тепловизора невозможно. И даже таких «птичек» экипаж САУ сбивал трижды.

Подробнее смотрите в сюжете Алины Пчелинцевой для телеканала «Звезда».