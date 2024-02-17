Эквадор отменил решение о поставке в США российской военной техники

Эквадор отменил решение о поставке Соединенным Штатам российской военной техники. Об этом рассказал российский посол Владимир Спринчан после встречи с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа.

На встрече президент и дипломат обсудили отношения двух стран и осложнения, возникшие между ними в последнее время, поделился Спринчан. По его словам, с эквадорской стороны прозвучало подтверждение, что Кито как член ООН не может позволить себе втянуться в конфликт.

«Позиция Эквадора - не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами», - цитирует российского посла РИА Новости.

На вопрос, значит ли это, что Эквадор не направить российскую военную технику в США, Спринчан сказал: «Да». Он добавил, что об этом объявят в начале следующей недели.

Ранее официальный представитель МИД России заявила, что решение Эквадора о передаче в Штаты российской военной техники приняли под давлением третьих лиц. Она отметила, что Вашингтон не стал бы предлагать современную технику взамен за «металлолом», как назвали нашу технику в Кито.