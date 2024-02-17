МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эквадор отменил решение о поставке в США российской военной техники

Российский посол Владимир Спринчан сообщил об этом решении по итогам встречи с президентом Эквадора, в ходе которой обсуждались двусторонние отношения стран.
Анастасия Бобылева 2024-02-17 00:51:01
© Фото: Reinhard Kaufhold dpa-Zentralbild Globallookpress

Эквадор отменил решение о поставке Соединенным Штатам российской военной техники. Об этом рассказал российский посол Владимир Спринчан после встречи с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа.

На встрече президент и дипломат обсудили отношения двух стран и осложнения, возникшие между ними в последнее время, поделился Спринчан. По его словам, с эквадорской стороны прозвучало подтверждение, что Кито как член ООН не может позволить себе втянуться в конфликт.

«Позиция Эквадора - не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами», - цитирует российского посла РИА Новости.

На вопрос, значит ли это, что Эквадор не направить российскую военную технику в США, Спринчан сказал: «Да». Он добавил, что об этом объявят в начале следующей недели.

Ранее официальный представитель МИД России заявила, что решение Эквадора о передаче в Штаты российской военной техники приняли под давлением третьих лиц. Она отметила, что Вашингтон не стал бы предлагать современную технику взамен за «металлолом», как назвали нашу технику в Кито.

#в стране и мире #сша #Эквадор #Даниэль Нобоа
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 