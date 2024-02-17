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МИД предупредил россиян о рисках для безопасности при поездках в Абхазию

Внешнеполитическое ведомство отреагировало на освобождение гражданина Абхазии, совершившего тягчайшее преступление в отношении туристки из России в 2019 году.
Марина Крижановская 2024-02-17 00:40:01
© Фото: Виталий Колмыков, ТРК «Звезда»

МИД РФ предупредил российских граждан о рисках для безопасности, с которыми те могут столкнуться при поездках в Абхазию.

Так министерство отреагировало на решение Верховного суда Абхазии о смягчении приговора в отношении гражданина Э.Г. Абухба, в 2019 году совершившего тягчайшее преступление в отношении туристки из России. Но уже 2 февраля 2024 года его выпустили на свободу.

«Очевидно, что это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты, о чем мы вынуждены предупредить наших соотечественников», - приводит RT заявление ведомства.

МИД подчеркнул, что этот случай свидетельствует о «весьма снисходительном отношении абхазского правосудия» к преступлениям, совершаемым на территории страны.

 

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