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Во Владивостоке пожарные МЧС борются с огнем в девятиэтажке

Двух человек удалось спасти, еще 18 самостоятельно спустились по лестнице после того, как в девятиэтажном доме во Владивостоке начался пожар.
Дарина Криц 2024-02-16 05:25:01
© Фото: 25.mchs.gov.ru

Во Владивостоке пожарные борются с пожаром в девятиэтажном многоквартирном жилом доме. Информация о возгорании поступила 09:56 по местному времени. Через восемь минут пожарный расчет прибыл к дому на улице Кирова.

«На момент прибытия пожарных из окна квартиры на восьмом этаже вырывалось пламя. Звено газодымозащитной службы спасло два человека из отрезанных дымом квартир», - указал региональный главк МЧС РФ в Telegram-канале.

Вместе с этим 18 человек эвакуировались по лестничным маршам. Пожарные продолжают гасить пламя на площади порядка 12 квадратных метров.

Уточняется, что нет погибших и пострадавших. Специалисты продолжают выяснять причину пожара и причиненный им ущерб. В общей сложности в борьбе с пламенем задействовали шесть единиц пожарной техники и 22 человек личного состава.

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