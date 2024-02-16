Полиция в Москве ищет водителя, устроившего стрельбу на автомойке

Неустановленный водитель иномарки открыл огонь на автомойке в Москве вечером 16 февраля. О происшествии сообщает «360».

По свидетельству очевидцев, местом преступления стала автомойка на Дегунинской улице в столице. Неизвестный подъехал на иномарке и устроил стрельбу. Есть информация об одном пострадавшем - человек получил огнестрельное ранение.



Что именно стало причиной конфликта с применением оружия, неизвестно. Преступнику удалось скрыться с места происшествия. К розыску стрелка подключились наряды полиции.