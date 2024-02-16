Минюст включил Олега Тинькова* в реестр иноагентов

Реестр иностранных агентов России пополнился предпринимателем и основателем банка Олегом Тиньковым*. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства юстиции РФ.
«16 февраля 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <...> О.Ю. Тиньков*», - говорится в сообщении Министерства.
По данным Минюста, предприниматель распространял фейки о принимаемых органами публичной власти России решений и проводимой ими политике, был против спецоперации на Украине, а также участвовал в создании сообщений и материалов иностранных агентов.
В обновленный список также попали журналистка Анна Наринская* и актер Никита Кукушкин*. Оба также выступали против СВО.
* Физические лица, выполняющее функции иноагентов.
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