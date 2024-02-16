В России решили создать Национальную базу генетической информации

Через полтора года в России планируется отрыть Национальную базу генетической информации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Текст документа размещен сегодня на портале правовой информации.

Речь идет о создании и вводе в эксплуатацию Национальной базы генетической информации в срок до 1 сентября 2025 года.

Из текста постановления следует, что национальный банк генетических данных создается для «обеспечения национальной безопасности, охраны жизни и здоровья граждан, а также обеспечения «обмена сведениями при генно-инженерной деятельности».

Среди задач создаваемой системы - хранение всего спектар генетической информации: от биобразцов дикой природы и сельскохозяйственных растений и животных до персональных генетических данных человека. Включены в задание и гены особо опасных микроорганизмов и вирусов.

По замыслу правительства, создаваемая система будет снабжена инструментами поиска, классификации и визуализации генных образцов для удобства работы ученых с базой данным. Предполагается, что в системе настроят не только закрытый, но и общедоступный открытый контур.