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В России решили создать Национальную базу генетической информации

Систему хранения генетической информации планируют создать и сделать доступной с 1 сентября 2025 года.
Ирина Елагина 2024-02-16 20:10:01
© Фото: Alexander Kazakov Kremlin Pool Globallookpress

Через полтора года в России планируется отрыть Национальную базу генетической информации. Соответствующее постановление подписал  премьер-министр Михаил Мишустин. Текст документа размещен сегодня на портале правовой информации.

Речь идет о создании и вводе в эксплуатацию Национальной базы генетической информации в срок до 1 сентября 2025 года.

Из текста постановления следует, что национальный банк генетических данных создается для «обеспечения национальной безопасности, охраны жизни и здоровья граждан, а также обеспечения «обмена сведениями при генно-инженерной деятельности».

Среди задач создаваемой системы - хранение всего спектар генетической информации: от биобразцов дикой природы и сельскохозяйственных растений и животных до персональных генетических данных человека. Включены в задание и гены особо опасных микроорганизмов и вирусов.

По замыслу правительства, создаваемая система будет снабжена инструментами поиска, классификации и визуализации генных образцов для удобства работы ученых с базой данным. Предполагается, что в системе настроят не только закрытый, но и общедоступный открытый контур.

#в стране и мире #михаил мишустин #генная инженерия #Национальная база генетической информации #гены человека
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