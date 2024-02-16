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Путин поручил вынести вредное производство ЧЭМК за пределы Челябинска

Металлургический гигант находится в центре города и, по словам губернатора, не выполняет предписание о снижении вредных выбросов.
Ирина Елагина 2024-02-16 20:46:01
© Фото: Александр Кондратюк РИА Новости

Центр города Челябинска должны избавить от вредного производства Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Такое поручение сегодня дал президент России Владимир Путин на встрече с губернатором региона Алексеем Текслером.

Как сообщает ТАСС, власти Челябинска давно пытались решить проблему вредного производства в городской черте. Текслер рассказал Путину, что прокуратура выдавала руководству предприятия предписания о необходимости снизить вредные выбросы, но этого не произошло.

«Я знаю эту проблему, нужно это предприятие, вредное производство здесь, в центре города, закрыть, вынести его за пределы города», - заявил Путин.

Он добавил, что предстоит вместе с правительством решить вопрос сохранения рабочих мест и открытия производства на безопасном расстоянии от города «на новом технологическом уровне».

Предприятие действует с 1930 года и специализируется на выпуске феррохрома и других ферросплавов, которые используются для производства высокопрочной, так называемой легированной стали и сплавов. Это одно из крупнейших металлургических предприятий России, на котором, по данным Forbes, трудится до 8 000 человек.

#в стране и мире #металлургия #Владимир Путин #челябинск #Алексей Текслер #чмэк #ферросплавы
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