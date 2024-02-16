Путин поручил вынести вредное производство ЧЭМК за пределы Челябинска

Центр города Челябинска должны избавить от вредного производства Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Такое поручение сегодня дал президент России Владимир Путин на встрече с губернатором региона Алексеем Текслером.

Как сообщает ТАСС, власти Челябинска давно пытались решить проблему вредного производства в городской черте. Текслер рассказал Путину, что прокуратура выдавала руководству предприятия предписания о необходимости снизить вредные выбросы, но этого не произошло.

«Я знаю эту проблему, нужно это предприятие, вредное производство здесь, в центре города, закрыть, вынести его за пределы города», - заявил Путин.

Он добавил, что предстоит вместе с правительством решить вопрос сохранения рабочих мест и открытия производства на безопасном расстоянии от города «на новом технологическом уровне».

Предприятие действует с 1930 года и специализируется на выпуске феррохрома и других ферросплавов, которые используются для производства высокопрочной, так называемой легированной стали и сплавов. Это одно из крупнейших металлургических предприятий России, на котором, по данным Forbes, трудится до 8 000 человек.