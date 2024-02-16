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Путин рассказал молодым специалистам, что любимая работа дает чувство эйфории

Президент Владимир Путин посоветовал молодым людям прежде всего «найти себя».
Ирина Елагина 2024-02-16 17:00:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин дал несколько советов, как достичь успеха в жизни, в ходе общения с рабочими и студентами на заводе «Конар» в Челябинске.

Глава государства отметил, что «наше время связано с большим количеством вызовов», и напомнил не потерявший своей актуальности девиз из романа Вениамина Каверина «Два капитана»: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Путин подчеркнул, что очень важно найти дело по душе.

«Нужно найти для себя дело, которым вы сможете заниматься с любовью и получать удовлетворение от результатов своего труда. От этого зависит успех каждого человека, в значительной степени от этого. Потому что чувство гордости за то, что ты сделал, чувство эйфории даже от результатов своего труда возникает только тогда, когда человек занимается тем, чем он любит заниматься», - сказал Путин.

Ранее сообщалось о начавшемся визите Владимира Путина на Урал. Накануне российский президент посетил предприятия ОПК в Свердловской области, сегодня находится в Челябинске, где познакомился с работой нового производства по выпуску промышленных роботов.

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