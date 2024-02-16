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Мотострелки Северного флота отработали ведение боя в арктическом лесу

Особое внимание в ходе занятий уделялось приобретению военнослужащими навыков боевого применения современного вооружения, технических и специальных средств разведки, приемов жизнеобеспечения и маскировки.
2024-02-16 16:50:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие мотострелковой бригады Северного флота отработали ведение боя в лесу. Занятия по тактической подготовке прошли на полигонах Печенгского округа в Мурманской области.

Кадры тренировки наших военнослужащих публикует Минобороны России. Занятия прошли под руководством опытных инструкторов и с учетом проведения военной операции по защите Донбасса. Военнослужащие учились правильно передвигаться в лесистой местности, отрабатывали команды жестами. Также бойцы тренировались обходить растяжки, быстро и слаженно реагировать в случае нападения.

Военнослужащие отрабатывали свои действия как во время обороны, так и при наступлении. Обороняющиеся ставили ловушки и устраивали засады. Задача наступающих - прорвать оборону. Навыки в обороне и наступлении военнослужащие оттачивали до автоматизма.

На занятиях по медицинской подготовке бойцы учились вытаскивать раненых с поля боя, в том числе извлекать из машин, а также оказывать им помощь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Северный флот #мотострелки #МО РФ
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