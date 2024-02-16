Украинки обрушились с критикой на актрису Фокс из-за слов о надувной кукле

В США актриса и фотомодель Меган Фокс сравнила себя с «украинской надувной куклой». В социальной сети Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ) она разместила фотографию и подпись к ней. Там говорилось, что на фото из-за освещения, поскольку «это была лишь теневая фотография с мобильного телефона», она получилась похожей на «украинскую надувную куклу».

После этого актриса получила в свой адрес шквал критики. Как сообщает «360», украинские представительницы пожаловались, что высказывание Фокс оскорбляет их.

«Очень грубо с твоей стороны так говорить об украинках. Для упоминания в своем посте ты выбрала Украину? Ты действительно глупая надувная кукла», - парировали украинские пользователи.

Также среди комментариев есть заявление, что слова Фокс грубые, украинки - прекрасные, а фотомодели далеко до их красоты. Вместе с этим подписчики задали вопрос, почему для сравнения Фокс выбрала именно украинок из миллиона возможных вариантов.

Актриса решила ответить и написала, что считает украинских женщин очень горячими. По ее словам, в своем воображении она представляет, что «надувные куклы тоже были бы горячими».

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.