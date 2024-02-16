МО РФ возобновляет подготовку военных финансистов в профильных гражданских вузах

Подготовка военных финансистов в профильных гражданских вузах возобновляется, подписано соответствующее соглашение между Министерством обороны, Финансовым университетом при правительстве и Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом.

Как сообщает российское оборонное ведомство, соответствующая практика возобновляется по поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу. Документ подписали замминистра обороны Татьяна Шевцова, ректор Финансового университета Станислав Прокофьев и ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев.

Замглавы российского оборонного ведомства рассказала, что целью подписанного соглашения является подготовка специалистов для укомплектования первичных должностей.

Также подготовлена программа высшего образования, касающаяся направления «Экономика и финансы Вооруженных сил». В рамках данной программы приоритет отдается детям участников военной операции по защите Донбасса, а также воспитанникам довузовских образовательных учреждений Минобороны.

«Основным приоритетом для нас является соблюдение всех социальных гарантий наших военнослужащих - это и выплата денежного довольствия, и иные меры социальной поддержки», - добавила Шевцова.

Замминистра отметила, что Финансово-экономическая служба решает задачи, касающиеся обеспечения ВС РФ, а также обеспечения Объединенной группировки войск в рамках проводимой нашими военными спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.