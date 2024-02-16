Россияне угнали на Карибах яхту за 30 млн и пять лет катали на ней туристов

Севастопольские таможенники задержали похищенную российскими туристами в 2019 году на Карибских островах яхту. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

«Севастопольские таможенники пресекли попытку незаконной легализации яхты, похищенной группой россиян на Карибских островах весной 2019 года», - говорится в сообщении.

Ведомство сообщило, что яхта не была задекларирована и имеет статус иностранного товара. Отмечается, что сумма неуплаченных таможенных платежей превысила восемь миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты таможенных платежей и легализации имущества, приобретенного преступным путем.

По данным ведомства, туристы из России, которые отдыхали на островах Антигуа и Барбуда, взяли напрокат у иностранной чартерной компании яхту, затем перегнали ее на родину и зарегистрировали по поддельным документам. Уточняется, что яхта стоит 30 миллионов рублей.