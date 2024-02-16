Политолог Маркелов: «ниточки» диалогов в отношениях США с РФ будут возвращаться

Политолог и политтехнолог Сергей Маркелов в беседе со «Звездой» рассказал, что Соединенные Штаты будут искать пути налаживания отношений с Россией.

«Сигналов из России, конкретно от президента Путина, и по другим каналам, и поддержка наших азиатских партеров, в том числе сигналы из Китая, накопилось такое критическое количество, суть которых такая - мы готовы разговаривать, вы не разговариваете. Вы придумали себе какую-то иллюзию не разговаривать с Россией», - объяснил политолог.

Эксперт отметил и огромную популярность недавнего интервью президента России Владимира Путина приехавшему в Россию американскому журналисту Такеру Карлсону, которое набрало более миллиардов суммарных просмотров. Политолог считает, что это все подталкивает США к тому, что надо «начать изображать какие-то хотя бы взаимные ответы на эти запросы России и ее партнеров».

Политтехнолог уверен, что со стороны США пойдет ответная реакция на все сигналы со стороны Российской Федерации и ее союзников.

«Пока одна-единственная "ниточка"- разведческая. К ней начнут возвращаться другие "ниточки" - экономические, дипломатические, какие-то, может быть, ситуационные по каким-то конфликтам», - сказал эксперт.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что американский президент Джо Байден распорядился наладить диалог с Россией из-за угрозы безопасности. Он подтвердил, что угроза национальной безопасности, которую активно освещали средства массовой информации, связана с разработкой РФ противоспутниковых средств.