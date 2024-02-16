Наводчик «Града» Николай заявил, что почти всегда поражает цель с первого раза

Наводчик РСЗО «Град» Николай, действующий на Южно-Донецком направлении, заявил, что его боевая машина попадает по противнику практически всегда с первого раза. Видео беседы предоставило Минобороны России.
«Корректировки бывают, но очень редко. В основном попадаем с первого раза», - заявил Николай.
Он отметил, что время реакции у расчетов реактивных систем залпового огня очень хорошее. Когда артиллеристам приходят данные о цели, то на то, чтобы добраться от блиндажа до установки, максимум уходит полторы минуты.
Артиллерист добавил, что в его большой семье было пятеро детей и он пошел по стопам отца, который тоже служил в Вооруженных силах.
Ранее «Звезда» показала, как склад боеприпасов противника взорвался после попадания из российской гаубицы Д-30.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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