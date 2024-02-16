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Расчеты Д-30 отразили атаку штурмовых отрядов врага на Купянском направлении

Украинские боевики предприняли очередную попытку прорвать российскую линию обороны. Наши разведчики заметили их с воздуха еще на подходах к рубежам. Точным огнем 122-мм орудий наступление удалось остановить.
2024-02-16 12:06:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 отразили атаку штурмовых отрядов противника на Купянском направлении. Кадры боевой работы артиллерийского подразделения российской группировки «Запад» публикует Минобороны России.

Украинские боевики безуспешно пытались прорвать нашу оборону. Разведка заметила их с воздуха на подступах к рубежам, после чего артиллеристы ударили по противнику.

Старший офицер артиллерийской батареи с позывным Тайфун рассказал, что военнослужащие бьют преимущественно по украинской пехоте. По его словам, на днях расчеты гаубиц поразили подразделение численностью до 15 человек.

В описании к видео сказано, что боевая работа ведется как днем, так и ночью вне зависимости от погодных условий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #д-30 #МО РФ #артиллеристы #СВО
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