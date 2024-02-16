Расчеты Д-30 отразили атаку штурмовых отрядов врага на Купянском направлении

Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 отразили атаку штурмовых отрядов противника на Купянском направлении. Кадры боевой работы артиллерийского подразделения российской группировки «Запад» публикует Минобороны России.

Украинские боевики безуспешно пытались прорвать нашу оборону. Разведка заметила их с воздуха на подступах к рубежам, после чего артиллеристы ударили по противнику.

Старший офицер артиллерийской батареи с позывным Тайфун рассказал, что военнослужащие бьют преимущественно по украинской пехоте. По его словам, на днях расчеты гаубиц поразили подразделение численностью до 15 человек.

В описании к видео сказано, что боевая работа ведется как днем, так и ночью вне зависимости от погодных условий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.