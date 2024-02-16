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В Калининградской области 23 ученика отравились неизвестным токсическим веществом

В Калининградской области 23 ученика пожаловались на недомогание после школьной линейки, шестерым понадобилась госпитализация после воздействия неизвестного токсического вещества.
Дарина Криц 2024-02-16 01:19:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Калининградской области 23 школьника внезапно пожаловались на ухудшение самочувствия. Инцидент произошел в поселке Большаково Славского района. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

«В Славском районе следователи регионального управления Следственного комитета выясняют обстоятельства отравления школьников. <...> из  школы в поселке Большаково Славского района в детскую областную больницу госпитализировано шестеро школьников с признаками воздействия неустановленного токсического вещества», - указали в ведомстве.

Утром 15 февраля, после школьной линейки, учащиеся различных классов почувствовали недомогание, они обратились за медицинской помощью. Шестерым из 23 школьников потребовалась госпитализация, это учеников 5-го и 8-го классов.

Следователи Советского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калининградской области организовали процессуальную проверку. Вместе со специалистами регионального Роспотребнадзора они осмотрели места происшествия, начали опрос очевидцев. Также изъята необходимая документация. Детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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