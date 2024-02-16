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Морпехи рассказали, как воздействовать на морально-психологическое состояние ВСУ

Российские звуковещательные станции могут ввести неприятеля в заблуждение - например включая звуки тяжелой гусеничной техники.
2024-02-16 10:42:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские морпехи всегда найдут способ испортить жизнь противнику - причем целятся не только в тела, но и в морально-психологическое состояние врага. Об этом сообщило Минобороны России.

«На данном участке мы включали звук тяжелой гусеничной техники. До этого, когда выдвигались в другие районы, там был похоронный марш на протяжении пяти часов», - говорится в сообщении. 

Такие звуки включают для неприятеля при помощи звуковещательной станции на базе БТР-80.  

Военнослужащий с позывным Дед отметил, что предварительная психологическая обработка врага при помощи звуковещательной станции дает плоды - так, на таких участках противник более склонен сдаваться в плен при штурме, не оказывая сильного сопротивления. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #БТР-80 #морпехи #Морально-психологическое состояние #звуковещательная станция
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