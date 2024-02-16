Морпехи рассказали, как воздействовать на морально-психологическое состояние ВСУ

Российские морпехи всегда найдут способ испортить жизнь противнику - причем целятся не только в тела, но и в морально-психологическое состояние врага. Об этом сообщило Минобороны России.

«На данном участке мы включали звук тяжелой гусеничной техники. До этого, когда выдвигались в другие районы, там был похоронный марш на протяжении пяти часов», - говорится в сообщении.

Такие звуки включают для неприятеля при помощи звуковещательной станции на базе БТР-80.

Военнослужащий с позывным Дед отметил, что предварительная психологическая обработка врага при помощи звуковещательной станции дает плоды - так, на таких участках противник более склонен сдаваться в плен при штурме, не оказывая сильного сопротивления.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.