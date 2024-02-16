Комроты Познер рассказал, как защититься от ударов врага

На участке Краснолиманского направления враг заминировал лесополосу при отступлении. В ходе работы саперы обнаружили осколочно-фугасные снаряды. Очистив территорию от мин, инженерные войска закрепились на позициях. По периметру выставили «зубы дракона» - сооружения, которые мешают прорыву вражеских бронегрупп. «Зубы» связали цепями и стянули с машины всего за пять минут.

«Данные мероприятия совершаются, чтобы не допустить со стороны противника возможных контрнаступательных действий. С ними еще возможна установка противотанковых мин. Между ними ставится», - рассказал командир инженерно-саперной роты с позывным Спартак.

Обязательный этап - маскировка. Технику нужно сделать невидимой для вражеских дронов.

«Под вид местности мы маскируем масксетью. И если даже противник заметит, от удара сверху дроном-камикадзе или артиллерийским снарядом мы делаем накаты из бревен, чтобы защитить технику», - отметил командир инженерной роты с позывным Познер.

На другом участке расчет реактивной системы залпового огня «Град» получил координаты цели и выехал на огневую точку. Командир дал корректировки наводчику. На последние приготовления перед залпом ушло всего несколько минут. Вместе с расчетом на позиции выдвинулась группа воздушного прикрытия. Военнослужащие с антидроновыми ружьями все время наблюдали за небом.

«Частенько у нас с "птичками" проблемы. Противник сейчас усилил свой воздушный потенциал: пускает все чаще "птички" над нами. Мы стараемся работать быстро, эффективно. Приезжаем на огневую позицию, быстро отрабатываем по цели и уезжаем», - рассказал старший офицер батареи с позывным Олимп.

Удар наносился по минометным позициям противника. Сначала делалось несколько пристрелочных выстрелов. Затем по врагу ударили половиной пакета, выпустив 20 ракет. Сами артиллеристы покинули позиции, поскольку противник пытается отследить наши боевые машины.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.