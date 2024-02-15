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Площадь пожара в здании «Известия Hall» в Москве увеличилась до 1 500 «квадратов»

МЧС РФ сообщает, что горит административное здание, которое находится на реконструкции.
Игнат Далакян 2024-02-15 07:17:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Площадь пожара в здании «Известия Hall» на Пушкинской площади в Москве увеличилась до 1 500 квадратных метров.

В МЧС России отметили, что возгорание произошло в административном здании, которое находится на реконструкции. Ведомство добавило, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется, сообщает МЧС РФ.

Напомним, что в здании «Известия Hall» на Пушкинской площади произошел крупный пожар. По данным оперативных служб, площадь возгорания составляла 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

В связи с тушением пожара были перекрыты три полосы движения на Тверской улице в сторону Садового кольца и одна полоса по Большому Путинковскому переулку. Оперативные службы сообщали, что дорожная ситуация не была осложнена.

 

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