Площадь пожара в здании «Известия Hall» в Москве увеличилась до 1 500 «квадратов»

Площадь пожара в здании «Известия Hall» на Пушкинской площади в Москве увеличилась до 1 500 квадратных метров.

В МЧС России отметили, что возгорание произошло в административном здании, которое находится на реконструкции. Ведомство добавило, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется, сообщает МЧС РФ.

Напомним, что в здании «Известия Hall» на Пушкинской площади произошел крупный пожар. По данным оперативных служб, площадь возгорания составляла 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

В связи с тушением пожара были перекрыты три полосы движения на Тверской улице в сторону Садового кольца и одна полоса по Большому Путинковскому переулку. Оперативные службы сообщали, что дорожная ситуация не была осложнена.