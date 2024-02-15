Националисты 12 раз за сутки атаковали территорию ДНР

За минувшие сутки украинские националисты 12 раз атаковали территорию Донецкой республики.

Как сообщило представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) в Telegram-канале, по пять обстрелов произошли на Донецком и Горловском направлениях.

«Пять обстрелов - на Донецком направлении. Пять обстрелов - на Горловском направлении. Два обстрела - на Ясиноватском направлении», - указали в представительстве ДНР.

За время ударов по территории республики противник выпустил 39 различных боеприпасов.

При этом сведений о пострадавших жителях нет. Также не зафиксировано повреждений среди жилых домов и гражданской инфраструктуры.