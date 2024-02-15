МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Националисты 12 раз за сутки атаковали территорию ДНР

При обстрелах украинские националисты использовали 39 различных боеприпасов, сведений о пострадавших и разрушениях нет.
Дарина Криц 2024-02-15 03:33:01
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

За минувшие сутки украинские националисты 12 раз атаковали территорию Донецкой республики.

Как сообщило представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) в Telegram-канале, по пять обстрелов произошли на Донецком и Горловском направлениях.

«Пять обстрелов - на Донецком направлении. Пять обстрелов - на Горловском направлении. Два обстрела - на Ясиноватском направлении», - указали в представительстве ДНР.

За время ударов по территории республики противник выпустил 39 различных боеприпасов.

При этом сведений о пострадавших жителях нет. Также не зафиксировано повреждений среди жилых домов и гражданской инфраструктуры.

#в стране и мире #ДНР #сцкк #Украинские националисты #обстрелы всу
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 